В Украине люстрировали более 700 чиновников, более тысячи ушли по собственному желанию

В Украине люстрированы более 700 чиновников, и записано в реестр то, что они на 10 лет не имеют права возвращаться на государственную службу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время пресс-конференции председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев.

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«По нашим данным, 700 с лишним человек официально люстрированы и записано в реестр о том, что они на 10 лет не имеют права возвращаться на государственную службу. И еще 1000-1200 ушли по собственному желанию, или перебежали на низжие должности, чтобы не попадать в люстрационные списки. В основном это монстры, это руководители фискальной службы, это руководители прокуратуры, работники милиции. И очень хорошо, что хотя бы от этих мы избавились», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 16 октября 2014 года вступил в силу закон «Об очищении власти».