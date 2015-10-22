Путин заявил, что без участия США и Европы не удастся урегулировать конфликт на Донбассе

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

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«Я считаю, что никакого другого пути, если мы хотим добиться досрочного мира на юго-востоке Украины и воссоздать территориальную целостность страны, кроме исполнения Минских соглашений не существует», - сказал Путин.

Он заявил, что лидеры Германии и Франции достаточно объективны сегодня, «хотя по политическим соображениям однозначно поддерживают нынешние киевские власти, но достаточно объективно оценивают ситуацию и понимают, что проблемы, которые там сложились не состоят только из двух цветов – белого и черного – все гораздо сложнее».

Путин заявил, что на встрече с президентом США в Нью-Йорке говорил, что без «участие США и Европы урегулировать ситуацию вряд ли удастся».

«Бесполезно бесконечно обвинять Россию в том, что она не исполняет или не побуждает власти непризнанных республик на юго-востоке Украины к каким-то действиям по исполнению Минских соглашений, если ключевые положения этих соглашений не исполняются киевскими властями», - заявил он.

Путин заявил, что для политического урегулирования Киев должен внести изменения в Конституцию Украины «по согласованию с «непризнанными республиками», что «не было сделано».

Он отметил, что Киев согласовал эти изменения с Венецианской комиссией, но это не предусмотрено Минскими соглашениями.

Кроме этого, Путин заявил, что эти изменения должны быть «на постоянной основе», но внесены в переходные положения, что «является временной мерой».

«По сути в Конституцию внесен в качестве обязательного закон об особом статусе управления на этих территориях, который уже принят Радой Украины», - сказал Путин и подчеркнул, что он принят на три года и один уже прошел.

По его словам, европейские партнеры высказались за то, что этот закон об особом статусе должен действовать на постоянной основе.

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Также он утверждает, что в Минских соглашениях указано, что закон о выборах на оккупированном Донбассе должен быть принят Радой, но согласован с «непризнанными республиками».

«Они три раза посылали свои предложения, никакого ответа. Закон, который принят, в нем записано, что по нему не будут проводится на этих территориях. Как им тогда быть. Поэтому они и объявили, что будут проводить сами. Нам удалось уговорить их, чтобы они перенесли срок выборов», - утверждает Путин.

Кроме этого президент РФ объявил, что Рада приняла постановление об особом статусе и исполнила «формально» Минское соглашение, но там принята и статья десять, где указано, что оно вступит в действие после выборов.

«Это манипуляция, я так своему украинскому партнеру и сказал, хотя формально сделано. Как у нас классики говорили, по форме правильно - по существу издевательство», - добавил российский лидер.