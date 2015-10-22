Путин изложил свою версию распада СССР

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Кто виноват в развале СССР? Я думаю, что это прежде всего внутренние причины – несостоятельность политической и экономических систем нашего Советского союза. Кто этому способствовал - это другой вопрос,. Не думаю, что наши геополитические противники стояли в стороне», - сказал Путин.

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При этом он снова заявил, что развал СССР является трагедией ХХ-го века, так как в результате 25 млн. этнических русских остались за рубежом «помимо своей воли и в одночасье».

«Русский народ оказался самым большим разделенным народом в мире, и это трагедия», - сказал Путин.

Он констатировал, что развал СССР привел к обнищанию миллионов людей.