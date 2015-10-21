Никаких причин объявлять сейчас мобилизацию не существует – Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга в Ивано-Франковске.

"Никакой необходимости объявлять сейчас мобилизацию не существует", - заявил Порошенко.

Читайте такжеПорошенко хочет увеличить призывной возраст в армию с 18 до 20 лет

При этом он подчеркнул, что если агрессор возобновит боевые действия, то Вооруженные силы Украины должны быть начеку.

"Позже осенью будет призыв военнообязанных, это не мобилизация, это будут юноши до 20 лет, ограниченное количество, и не для направления в зону АТО, а для проведения военной подготовки, военного обучения", - добавил глава государства.

Как сообщал УНИАН, в Украине из-за ситуации на Донбассе, вызванной вторжением российских войск, 210 тыс. украинцев пришли на военную службу в ходе 6 волн мобилизации.

14 октября Порошенко, в частности, отметил, что в результате визитов в Брюссель, Берлин, Нью-Йорк и Парижа удалось “если не завершить, то поставить на паузу горячую фазу конфликта” на Донбассе.