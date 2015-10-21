Почти 75% украинцев не намерены продавать свой голос на предстоящих выборах - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии, которые были обнародованы сегодня во время пресс-конференции.

Так, на вопрос: «Согласились ли бы вы на такое предложение?», респонденты ответили следующее: «категорически, нет» - 73,8%; «безусловно, да, за кого угодно и за любые деньги» - 2,1%; «да, но если будет устраивать сумма» - 4,5%; «да, если я все равно собирался голосовать за этого кандидата» - 7,3%; затруднились ответить – 12,3%.

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Также во время опроса респондентов попросили ответить, как они относятся к тому, когда от кандидатов в мэры и депутаты избирателям раздают продуктовые наборы, лекарства и другие подарки. «Вполне положительно и если получу такую помощь, то проголосую за этого кандидата», ответили – 6,4% респондентов; «нейтрально – помощь возьму, но на мое голосование это не повлияет» - 28,6%; «отрицательно – это не помощь, а подкуп, поэтому и «помощь» не возьму, и за этого кандидата не проголосую» - 58%; затруднились ответить – 7,1%.

Общенациональный опрос общественного мнения был проведен Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и КМИС с 8 по 20 октября 2015 года. Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме АР Крым и тех территорий Луганской и Донецкой областей, которые не контролируются Украиной.

Всего опрошено 2040 респондентов по квотной выборке, представленной по таким параметрам, как пол, возраст, регион и тип населенного пункта. Погрешность выборки не превышает 2,3%.