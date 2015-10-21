Почти 75% украинцев не намерены продавать свой голос на предстоящих выборах - опрос
Почти 74% украинцев не проголосовали бы за определенного кандидата (партию), если бы им за это пообещали денежное вознаграждение.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии, которые были обнародованы сегодня во время пресс-конференции.
Так, на вопрос: «Согласились ли бы вы на такое предложение?», респонденты ответили следующее: «категорически, нет» - 73,8%; «безусловно, да, за кого угодно и за любые деньги» - 2,1%; «да, но если будет устраивать сумма» - 4,5%; «да, если я все равно собирался голосовать за этого кандидата» - 7,3%; затруднились ответить – 12,3%.
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Также во время опроса респондентов попросили ответить, как они относятся к тому, когда от кандидатов в мэры и депутаты избирателям раздают продуктовые наборы, лекарства и другие подарки. «Вполне положительно и если получу такую помощь, то проголосую за этого кандидата», ответили – 6,4% респондентов; «нейтрально – помощь возьму, но на мое голосование это не повлияет» - 28,6%; «отрицательно – это не помощь, а подкуп, поэтому и «помощь» не возьму, и за этого кандидата не проголосую» - 58%; затруднились ответить – 7,1%.
Общенациональный опрос общественного мнения был проведен Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и КМИС с 8 по 20 октября 2015 года. Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме АР Крым и тех территорий Луганской и Донецкой областей, которые не контролируются Украиной.
Всего опрошено 2040 респондентов по квотной выборке, представленной по таким параметрам, как пол, возраст, регион и тип населенного пункта. Погрешность выборки не превышает 2,3%.