Голосовать на местных выборах собираются 74% украинцев – опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии, обнародованные сегодня на пресс-конференции.

Так, 46,6% респондентов ответили, что придут на выборы обязательно, 27,5% ответили, что придут "скорее всего".

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Вместе с тем 10,2% опрошенных сказали, что "скорее всего" не будут принимать участия в выборах, "точно нет" - 10,4%. Затруднились с ответом 5,3% избирателей.

Как показал опрос, самой высокой может быть явка в Западном регионе (52% ответили, что придут обязательно, еще 32% - "скорее всего"), самой низкой может быть явка на Донбассе (соответственно, 31% и 21%).

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Общенациональный опрос общественного мнения был проведен Фондом "Демократические инициативы" и КМИС с 8 по 20 октября 2015 года. Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме АР Крым и территорий Луганской и Донецкой областей, которые не контролируются Украиной. Всего опрошено 2040 респондентов по квотной выборке, представленной по таким параметрам, как пол, возраст, регион и тип населенного пункта. Погрешность выборки не превышает 2,3%.