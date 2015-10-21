Апелляционный суд отказал адвокату Пукача в отводе судейской коллегии
Апелляционный суд Киева отказал адвокату экс-генерала МВД Украины Алексея Пукача Григорию Демиденко в удовлетворении ходатайства об отводе судейской коллегии судей.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня принял председатель судейской коллегии Апелляционного суда столицы Степан Гладий.
"В удовлетворении заявления адвоката Демиденко об отводе судей отказать", - отметил он.
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Гладий пояснил, что в своем ходатайстве адвокат не привел веских оснований и обоснований для отвода коллегии судей, а потому такое ходатайство удовлетворению не подлежит.
Судебное заседание по делу продолжается.
Как сообщал УНИАН, Апелляционный суд Киева рассматривает жалобу на приговор Пукачу, осужденному к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.
Справка УНИАН. 29 января 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство журналиста Гонгадзе в сентябре 2000 года.
Адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. Также жалобу подал еще один потерпевший по делу - журналист Алексей Подольский. Позже Теличенко отозвала апелляционную жалобу.