Апелляционный суд отказал адвокату Пукача в отводе судейской коллегии

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня принял председатель судейской коллегии Апелляционного суда столицы Степан Гладий.

"В удовлетворении заявления адвоката Демиденко об отводе судей отказать", - отметил он.

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Гладий пояснил, что в своем ходатайстве адвокат не привел веских оснований и обоснований для отвода коллегии судей, а потому такое ходатайство удовлетворению не подлежит.

Судебное заседание по делу продолжается.

Как сообщал УНИАН, Апелляционный суд Киева рассматривает жалобу на приговор Пукачу, осужденному к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

Справка УНИАН. 29 января 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство журналиста Гонгадзе в сентябре 2000 года.

Адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. Также жалобу подал еще один потерпевший по делу - журналист Алексей Подольский. Позже Теличенко отозвала апелляционную жалобу.