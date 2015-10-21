Адвокат Пукача заявил отвод коллегии судей, считая, что из-за давления из АП они не могут быть непредвзятыми
13:33, 21 октября 2015Политика
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Адвокат экс-генерала МВД Украины Алексея Пукача Григорий Демиденко заявил отвод коллегии судей Апелляционного суда Киева, который рассматривает жалобу на приговор Пукача, приговоренного к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.
Алексей Пукач / УНІАН
Как передает корреспондент УНИАН, в частности адвокат считает, что коллегия судей не могут быть непредвзятыми, поскольку, по его убеждению, на них оказывается давление, в частности из Апелляционного суда.
При этом Демиденко вспомнил известную видеозапись бывшего председателя Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко, на которой тот заявляет, что якобы из Администрации президента время от времени поступали указания, что и как, по каким делам надо решать.
Сейчас суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.
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