Адвокат Пукача заявил отвод коллегии судей, считая, что из-за давления из АП они не могут быть непредвзятыми

Как передает корреспондент УНИАН, в частности адвокат считает, что коллегия судей не могут быть непредвзятыми, поскольку, по его убеждению, на них оказывается давление, в частности из Апелляционного суда.

При этом Демиденко вспомнил известную видеозапись бывшего председателя Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко, на которой тот заявляет, что якобы из Администрации президента время от времени поступали указания, что и как, по каким делам надо решать.

Сейчас суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.