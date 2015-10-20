Die Zeit: Со слабым рублем плохо летается

Кризис в Украине нанес серьезный ущерб российским авиалиниям: Трансаэро – крупнейшая частная компания – в настоящее время банкрот. В сфере авиаперевозок страна оказывается в изоляции.

Об этом сообщает Оливер Бильгер в своей статье «Со слабым рублем плохо летается», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Zeit.

Путешественникам в России придется запастись терпением в эти дни. По крайней мере, если они забронировали билеты в «Трансаэро». Крупнейшая частная российская авиакомпания находится на грани банкротства. Уже в начале этого месяца, компания прекратила продажи билетов. Вскоре после этого – большинство внутренних и международных рейсов. Любой, кто купил билет, получит обратно свои деньги. До декабря подконтрольная правительству компания-лидер на рынке «Аэрофлот» возьмет на себя рейсы конкурента.

Это неудобно. Какие рейсы состоятся, будет решено в течение максимум двух дней, иногда даже за день до запланированного вылета. Кто пересаживается на «Аэрофлот», должен учитывать возможные изменения времени путешествия, а в некоторых случаях, даже места отправления, если в «Аэрофлоте» не будет свободных мест. Если в Москве полет будет перенесен в другой аэропорт, это может означать неудачу – многочасовой тур через мегаполис.

Конец современной и успешной долгосрочной авиакомпании не стал удивительным, но все же внезапным.

С финансовыми проблемами «Трансаэро» боролась уже в течение нескольких месяцев, и на плаву ее удерживали только государственные деньги. Долг авиакомпании в настоящее время составляет почти 3,6 млрд евро. В сентябре некоторое время казалось, что «Аэрофлот» получит своего конкурента за символическую стоимость.

Оплачивать все в дорогих долларах

Запланированная мера, по-видимому, исходила от Кремля и, вероятно, не слишком понравилась «Аэрофлоту», ведь, российский номер один в небе борется с потерей почти 50 млн евро в первом полугодии. В конце «Аэрофлот» обошел принудительное поглощение, после того, как акционеры «Трансаэро» не собрали необходимый пакет акций. Вместо этого, министр экономики Алексей Улюкаев сейчас говорит о банкротстве, как «единственно возможном пути» для «Трансаэро».

Предстоящий конец «Трансаэро» - не единственный перелом в российской авиации: индустрия переживает огромные трудности. Проблемы, которые привели к банкротству первой частной авиакомпании в России, коснулись также других компаний. Третья по величине авиакомпания в стране, задолжавшая огромные суммы «ЮТэйр», весной отказалась от 44 своих самолетов в целях экономии затрат.

Причин потери несколько: прежде всего, сильная девальвация рубля существенно отразилась на российских авиакомпаниях. Техническое обслуживание, аэропортовые сборы, аренду необходимо оплачивать в дорогих долларах. Кредиты на рефинансирование сложно получить из-за санкций. Кроме того, происходит снижение продаж билетов из-за продолжающегося кризиса в стране. Аналитики ожидают падения объемов производства в этом году на четыре процента. Меньше бизнесменов летают в Россию и из нее. То же самое относится к туристам. Прежде всего, россияне все реже могут позволить себе поездки за границу из-за слабого рубля. В первой половине года количество пассажиров снизилось почти на 15 процентов.

В течение длительного времени у российской авиации были большие перспективы благодаря повышению уровня жизни в стране и процветанию бизнеса.

Количество пассажиров только в Москве увеличилось в четыре раза с 2000 года. В 2014 году, в московских аэропортах еще было 77 миллионов пассажиров.

Этот спад также заметен в международных авиакомпаниях. Самый свежий пример: Air Berlin. Вторая по величине авиакомпания Германии объявила о приостановлении своих рейсов в Россию. Еще прошлой весной, компания сократила количество рейсов. «Спрос продолжает снижаться», говорится в заявлении. Последние рейсы в Москву и Калининград должны быть прекращены в январе.

«Кризис в России навредил нам»

Немцы сначала даже расширили предложение на востоке. И вдруг разразился кризис в Украине. Бывший генеральный директор Вольфганг Прок-Шауер вынужден был кратко пояснить: «Кризис в России нам навредил».

Air Berlin не единственная такая компания. В последние месяцы Lufthansa и Germanwings значительно сократили план полетов. Другие международные авиакомпании, как австрийская Nikki, авиалинии США Delta, Thai Airways, Cathay Pacific, Air India, Etihad отменили маршруты и места назначения, часто в российских регионах, или полностью прекратили авиарейсы – по крайней мере, временно. Даже российские авиакомпании сократили свои пункты назначения, особенно на международных маршрутах.

Чиновники должны пересесть на российские авиалинии

Бюджетная авиакомпания «EasyJet», на самом деле, хотела расшевелить застывший российский рынок еще в 2012 году. Бюджетных авиакомпаний в России долгое время не было, две российские попытки потерпели неудачу много лет назад. Теперь также «EasyJet» отменяет свои московские рейсы следующей весной. Лишь изредка сейчас компании решаются на новые маршруты в Россию. Еще молодые бюджетные авиалинии «Победа», дочерняя компания «Аэрофлота», хотят к концу года впервые совершить полеты в европейские страны.

Россия, таким образом, все больше изолирует себя в сфере авиаперевозок. Особенно очевидно это будет, когда 25 октября Украина и Россия запретят авиакомпаниям использовать аэропорты соседней страны. Киев принял такое решение в качестве наказания за аннексию Крыма и поддержку Москвы сепаратистам. Россия сделала это в отместку.

Президент Владимир Путин пытается поддержать свою авиацию различными мерами.

Согласно новому указу, депутаты и должностные лица во время деловых поездок должны пользоваться услугами исключительно российских авиакомпаний или компаний из стран Евразийского экономического союза. Услугами зарубежных авиакомпаний они могут воспользоваться только в исключительных случаях. В поддержку такого решения генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев высказывался еще весной: «Нужно летать любыми местными авиакомпаниями», сказал он, «не обязательно Аэрофлотом».