Петёвка: Луценко не имел права выдвигать условия оставки Балоги

Народный депутат (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) Василий ПЕТЕВКА считает, что министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО не имел права делать заявление о приостановке инициативы БЮТ по внесению изменений в Конституцию в обмен на отставку Виктора БАЛОГИ с должности главы Секретариата Президента.

Об этом он сказал в интервью сайту “ГАРТ”.

«Ю.ЛУЦЕНКО наконец должен заняться реализацией того, что он декларировал во время предвыборной кампании», – сказал В.ПЕТЕВКА.

Он заверяет, что вместо этого министр занимается отстаиванием интересов лишь «партнеров» по коалиции.

«Лучше бы министр заботился о проблемах своего ведомства. Его дело – это борьба с преступностью», – отметил В.ПЕТЕВКА.

Как сообщал УНИАН, 12 мая лидер “Народной самообороны”, министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО выразил мнение, что в обмен на освобождение В.БАЛОГИ от должности главы Секретариата Президента Украины БЮТ мог бы остановить свои конституционные инициативы.

"Самый легкий вариант – снятие БАЛОГИ, ценой чего, с моей точки зрения, должно быть достижение соглашения с БЮТ о понижении конституционных инициатив с их стороны до согласования позиций с НУ-НС”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что сегодня в стране фактически происходит двоевластие. “Снятие В.БАЛОГИ может решить этот вопрос, и правительство займется своим, а политики в парламенте займутся согласованным вариантом Конституции”, - сказал он.

В то же время он отметил, что “Народная самооборона” настаивает на сохранении президентско-парламентской формы правления в Украине.