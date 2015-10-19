Выборы в Мариуполе могут быть отменены - Жебривский
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский допускает отмену местных выборов в Мариуполе Донецкой области.
Об этом он сказал в эфире "5 канала".
"Завтра, как переживем ночь, как пройдут эти сутки ... Если мы увидим, что ситуация будет только ухудшаться, если это станет понятно, то я буду обращаться к Центральной избирательной комиссии, чтобы отменить выборы 25 октября в городе Мариуполь", - сказал он, передает Инсайдер.
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Губернатор отметил, что за последние дни ситуация вокруг избирательного процесса в городе обострилась, в частности делаются попытки блокировать деятельность городской избирательной комиссии, которая, в свою очередь, принимает немотивированные решения о роспуске участковых избиркомов.
Кроме того, в ночь на понедельник из гранатомета был обстрелян дом в Мариуполе.
Жебривский подчеркнул, что всегда выступал против проведения местных выборов в Мариуполе 25 октября.
По его словам, 20 октября обладминистрация проанализирует всю собранную информацию о ситуации с безопасностью в городе и примет решение о возможности проведения местных выборов.
Напомним, 12 октября Центральная избирательная комиссия сформировала новый состав Мариупольской городской избирательной комиссии.
Предыдущий состав был распущен из-за нарушения законодательства.