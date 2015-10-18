ЦИК отказала в регистрации Михаила Добкина кандидатом в депутаты Харьковского облсовета

Об этом говорится в сообщении отдела взаимодействия со средствами массовой информации секретариата Центральной избирательной комиссии.

"Харьковской областной избирательной комиссии поручено выдать представителю этой организации партии в указанной комиссии удостоверение соответствующих кандидатов в депутаты установленной формы", - сообщает ЦИК.

Вместе с тем, после рассмотрения документов о регистрации указанного представителя и установив их соответствие требованиям избирательного закона, ЦИК установила наличие оснований для отказа в регистрации отдельных лиц.

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Отмечается, что комиссией принято решение отказать в регистрации кандидатов в депутаты Михаила Добкина, включенного первым кандидатом, а также Гнездиловой А.М. и Кобзаря А.В., закрепленных за территориальными избирательными округами № 63 и № 25 соответственно.

Также, ЦИК зарегистрировала представителя Региональной организации Политической Партии "Оппозиционный блок" в Харьковской областной избирательной комиссии с правом совещательного голоса Мартина А.М.

"Кроме того, Харьковский ОВК поручено до 19 октября 2015 года включительно в установленном порядке провести повторную жеребьевку относительно определения номеров местных организаций партий для размещения их названий в избирательном бюллетене по выборам депутатов Харьковского областного совета для голосования в многомандатном избирательном округе, обеспечив включение в избирательный бюллетень сведений о Региональной организации Политической Партии "Оппозиционный блок" в Харьковской области", - отметили в ЦИК.

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Как сообщал УНИАН, Харьковская областная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатам в депутаты Харьковского областного совета от местной организации партии "Оппозиционный блок" на законных основаниях. Заместитель председателя центральной избирательной комиссии Андрей Магера также выразил сожаление, что ЦИК безосновательно отменила соответствующее постановление ТИК и досрочно прекратила полномочия всего состава Харьковской областной избирательной комиссии".