В Едином Центре считают, что Луценко стал как Шуфрич

Народный депутат Украины (фракция НУ-НС), член президиума политической партии “Единый Центр” Михаил ПОЛЯНЧИЧ считает, что лидер "Народной самообороны" Юрий ЛУЦЕНКО стал спикером «неудобных мнений» БЮТ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Единого Центра”

«Предложение Ю.ЛУЦЕНКО обменять отставку главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ на свертывание БЮТ своих конституционных инициатив свидетельствует о том, что он стал очередным спикером «неудобных мнений» БЮТ в среде НУ-НС, так же как в Партии регионов таким прибютовским спикером является Нестор ШУФРИЧ», – сказал М.ПОЛЯНЧИЧ.

Он напомнил, что меньше года тому назад, а именно - в июле 2007 года, Ю.ЛУЦЕНКО считал, что В.БАЛОГА может претендовать на должность главы правительства в случае победы оппозиционных сил на досрочных парламентских выборах 30 сентября 2007 года.

«Еще тогда, не будучи ни народным депутатом, ни министром, Ю.ЛУЦЕНКО выражал полную поддержку В.БАЛОГЕ, и о Викторе Ивановиче говорил, что «это тот человек, который организовал команду для остановки наступления реакции», – заметил М.ПОЛЯНЧИЧ.

По мнению народного депутата, с того времени изменилось только одно – сам Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 12 мая лидер “Народной самообороны”, министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО выразил мнение, что в обмен на освобождение В.БАЛОГИ от должности главы Секретариата Президента Украины БЮТ мог бы остановить свои конституционные инициативы.

"Наиболее легкий вариант – снятие БАЛОГИ, ценой чего, с моей точки зрения, должно быть достижение соглашения с БЮТ о снижении конституционных инициатив с их стороны до согласования позиций с НУ-НС”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что сегодня в стране фактически происходит двоевластие. “Снятие В.БАЛОГИ может решить этот вопрос, и правительство займется своим, а политики в парламенте займутся согласованным вариантом Конституции”, - сказал он.

В то же время он заметил, что “Народная самооборона” настаивает на сохранении президентско-парламентской формы правления в Украине.