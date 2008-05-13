БЮТ заблокировал трибуну Верховной Рады
10:03, 13 мая 2008Политика
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С депутатами говорит Богатырева
Депутаты от фракции БЮТ заблокировали трибуну Верховной Рады.
БЮТовцы окружили трибуну и президиум сессионного зала. Один из них сидит на месте спикера Арсения Яценюка.
Вместе с тем в зале присутствует секретарь СНБО Раиса Богатырева, которая также подошла к депутатам и начала с ними общаться.
Как известно, на 10 часов вторника запланировано обращение президента Виктора Ющенко к депутатам.
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