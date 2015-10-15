Порошенко считает целесообразным введение английского как второго рабочего языка наряду с украинским

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время торжественного вечера «Киево-Могилянская академия в истории Украины. Вчера. Сегодня. Завтра» по случаю ее 400-летия.

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"Могилянка первой внедрила два рабочих языка - украинский и английский. И я думаю, что было бы очень хорошо, если бы у нас в Украине, а не только в Могилянке, кроме украинского, появилась еще свой рабочий язык. И этим языком по праву должен быть английский", - подчеркнул Порошенко.