Климкин назвал одну из приоритетных задач Украины в качестве члена Совбеза ООН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД Павел Климкин сказал по итогам заседания Генеральной ассамблеи ООН, на котором Украину избрали непостоянным членом СБ ООН.

Министр отметил, что с избранием Украины непостоянным членом Совета безопасности ООН, повестка дня на заседаниях должна быть всесторонней.

"Мы будем бороться на Совете безопасности за то, чтобы вся повестка дня касалась мира, стабильности и мировой безопасности. Но там будут вопросы, которые имеют особое значение для Украины. И для меня трагедия MH17 является одним из таких дел. Потому что прежде всего мы должны четко привлечь виновных преступников к правосудию, и для этого мы должны иметь правовой механизм. Нам необходим ответственный, объективный и прозрачный правовой механизм. Что может быть лучшим вариантом, чем одобрение такого механизма Советом безопасности?", - заявил Климкин.

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Министр заверил, что Украина будет поддерживать все усилия международного сообщества для достижения стабильности и безопасности в мире.

"Мы будем лучшим защитником и стражем Устава ООН, потому что сейчас мы понимаем большую ценность мира и безопасности", - подчеркнул Климкин.

Как сообщал УНИАН, 13 октября на военно-воздушной базе Нидерландов председатель Совета безопасности Нидерландов Чиббе Яустра обнародовал отчет о расследовании катастрофы рейса МН17, в котором отмечается, что самолет «Малазийских авиалиний» был сбит в воздухе на востоке Украины ракетой из зенитно-ракетного комплекса "Бук". Также установлено, что ракета была выпущена с местности площадью 320 кв. км.