Яценюк просит коалицию ”сформатировать расписание”

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК призывает фракции коалиции согласовывать свои позиции при формировании повестки дня.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким предложением Председатель ВР выступил сегодня во время согласительного совета.

«Кадровые вопросы, другие вопросы – как сформатируете расписание, так и будем их рассматривать», - сказал он.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что перед проведением согласительного совета он внимательно проанализировал все письма от фракций, поступившие ему по повестке дня.

Председатель ВР отметил, что повестка дня должна формироваться исключительно в соответствии с Конституцией и действующим законодательством. «Сегодня такой закон, который предусматривает, что исключительно совет коалиции как орган должен формировать повестку дня», - сказал он.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что подготовил ответы на письма, которые поступили от руководителей фракций коалиции. «Я прошу для упрощения процедуры принятия решения на согласительном совете по формированию расписания и для нормирования этого вопроса исключительно законным образом готовить единое решение за подписью руководителей двух фракций», - сказал он.