"Марш героев" начал свое мероприятие возле изолятора временного содержания

Как передает корреспондент УНИАН, сцена размещена на деревянной стене.

В начале мероприятия со сцены выступил лидер “Свободы” Олег Тягнибок.

Участники мероприятия отметили, что в этом изоляторе содержатся “свободовцы”, в частности, Юрий Сиротюк.

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Участники акции проскандировали: “Свободу политзаключенным!”.

После небольшого вступительного слова на сцене начался концерт украинских групп. Первым будет выступать коллектив “Кому вниз”.

За соблюдением правопорядка во время мероприятия следят правоохранители.

Они также группами базировались по маршруту передвижения участников марша.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве проводится “Марш героев”, организованный представителями ВО «Свобода», «Правого сектора», Организации украинских националистов и Конгресса украинских националистов. Около 5 тысяч участников прибыли к Лукьяновскому СИЗО. Они заняли проезжую часть перед следственным изолятором, а также двор перед зданием.

Участники марша скандировали: “Свободу политзаключенным!” и держали транспарант с надписью: “Мы требуем правосудия и правды”.

Обстановка была в целом спокойной. За порядком проведения «Марша» наблюдают представители правоохранительных органов и отдельные представители добровольческих батальонов.