"Свобода" заявила про обыски у своих депутатов и активистов сразу в нескольких городах

Партия "Свобода" сегодня, 26 сентября, сообщает про обыски у своих депутатов и активистов практически по всей Украине.

Так, у бывшего народного депутата Украины от "Свободы" Олега Гелевея был проведен обыск.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь "Свободы" Христя Равлюк.

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"Утром 26 сентября очередной обыск у экс-народного депутата-свободовца Олега Гелевея - ул. Лизы Чайкиной, 4", - написала она.

Позже пресс-секретарь отметила, что, по словам Гелевея, примерно в 6.30 утра в его дом ворвались неизвестные.

"Выбили дверь и зашли в помещение. Как выяснилось впоследствии, 15 человек пришли с обыском. В документах на обыск указанный адрес не отвечал адресу проживания Олега Гелевея, что уже свидетельствует о нарушении действующего законодательства", - написала она.

Кроме того, Равлюк отметила, что дома у экс-депутата в это время была его семья, в частности, 80-летняя мать, которой пришлось вызвать «скорую помощь» "из-за циничных действий правоохранителей".

Также сегодня около 9 утра в хмельницкой квартире (улица Расковой, 2а) бывшего народного депутата от ВО “Свобода” Игоря Сабия проводится обыск.

Об этом Сабий сообщил корреспонденту УНИАН.

Он сообщил, что сейчас находится в Киеве (Сабий является руководителем Киевской областной организации ВО “Свобода” - УНИАН), а в хмельницкой квартире проживает его жена.

Сабий отметил, что санкцию на обыск квартиры якобы выдал Печерский районный суд Киева.

“Если это связывать с событиями 31 августа, которые произошли возле Верховной Рады, то мне никто не объявлял подозрения и не выдавал повесток. Это какой-то милицейский беспредел. Такого не позволял себе даже Янукович”, - подчеркнул свободовец.

Также в Одессе областная организация ВО «Свобода» заявляет об обысках у двоих своих активистов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе организации, в настоящее время в доме члена облорганизации Глеба Громова по адресу ул. Большая Арнаутская, 21 милиция проводит обыск.

Кроме того, отметили в пресс-службе, обыск проводят также и в квартире Александра Станкова (Перуна) по ул. Канатная, 82.

«Станков - боец батальона «Сич», недавно вернулся с фронта», - отметили в пресс-службе.

Справка УНИАН. 31 августа после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации агрессивно настроенные митингующие стали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната.

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Всего погибли 4 бойца Нацгвардии, еще около 150 человек пострадали.

По данным силовиков, митинг под ВР был организован партией «Свобода», Радикальной партией, другими организациями.

Главное следственное управление МВД Украины в рамках производства о столкновениях возле ВР вызвало на допрос председателя ВО «Свобода» Тягнибока, а также членов «Свободы» Сиротюка, Игоря Швайку, Сергея Бойко, Сабия и других.