БЮТ, НУ-НС и Партия регионов тянут Раду в разные стороны

Три недели прошли, а позиции коалициантов относительно первоочередных вопросов, которые нужно принять в парламенте, остались несогласованными. Представители Блока Юлии Тимошенко считают, что в первую очередь необходимо решить кадровые вопросы.

«Наша фракция будет настаивать на внесении в повестку дня всех кадровых вопросов. И в первую очередь – относительно Фонда государственного имущества. Потому что ситуация, которая сейчас сложилась, откровенно дискредитирует систему государственной власти. Очевидно, нас ожидают и решения по регистрации проекта изменений к Конституции. Ну и проекты законов, которые есть в коалиционном соглашении, также будут в повестке дня», – отметил бютовец Святослав Олийнык в интервью Радио Свобода.

Нунсовцы же настаивают: сначала изменения в государственный бюджет и законопроект о Кабинете Министров, дальше все остальное. По словам Лилии Григорович, именно так записано в коалиционном соглашении: «Прежде всего – это изменения в государственный бюджет, которые премьер обещала внести с 1 апреля, потом с 1 мая, и которые защитили бы наших бюджетников, живущих на бюджетные выплаты, на пенсии и зарплаты. Это первое. Второе – из тех 12 безотлагательных законов, о какие мы говорили, мы проголосовали только в первом чтении закон о снятии депутатского иммунитета и льгот, но мы так и не проголосовали во втором чтении закон о Кабмине».

Один из первоочередных вопросов, который парламент должен решить как можно быстрее, – это избрание заместителей председателя Верховной Рады, говорит представитель Партии регионов Василий Киселев: «Нужно обязательно назначить заместителей Яценюка, чтобы не было игры, что он то не может, то его нет, то он не хочет. Нужно, чтобы были заместители, которые в случае какой-то там коллизии могли бы вести сессионное заседание».

Однако, по мнению обозревателей, парламентской интригой ближайших недель будет конституционный вопрос. Юлия Тимошенко заявила, что ее политическая сила уже на этой неделе внесет в парламент проект конституционных изменений. На что «Наша Украина – Народная самооборона» отреагировала заявлением: любые действия, которые касаются конституционных изменений, должны делаться только после согласования с партнерами по коалиции, в противном случае – это будет нарушением коалиционного соглашения.