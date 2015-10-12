Доверие украинцев к армии так же высоко, как и к церкви - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского во время встречи с командирами боевых подразделений Вооруженных сил.

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"Никогда в истории Украины не было такого, чего мы достигли за этот год, - когда украинской армии украинский народ доверяет на уровне церкви", - сказал президент.

Кроме того, он добавил, что День защитника отечества, который будет отмечаться 14 октября, станет настоящим праздником украинской армии и главным образом праздником для тех, кто защищает сегодня государство, а также для волонтеров и тех, кто работает в оборонной отрасли.

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"В прошлом году меня критиковали: "Как это так, вы отменяете наше "23 февраля"? Оно уже в крови". Я был другого мнения. Это был полный абсурд, чтобы украинское войско и Украина чествовали своих защитников 23 февраля - в праздничный день страны-агрессора и его оккупационных войск. Больше всего праздник 14 октября будет ассоциироваться с вами — настоящими героями, участниками АТО, участниками боевых действий, участниками войны за нашу независимость, с нынешними Вооруженными силами, Национальной гвардией, волонтерами, работниками оборонных предприятий. Это просто праздник всех, кто любит Украину", - сказал Порошенко.