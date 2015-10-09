Обама назвал Януковича "коррумпированной марионеткой Путина"
21:15, 09 октября 2015Политика
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Президент США Барак Обама назвал четвертого президента Украины Виктора Януковича «коррумпированной марионеткой Путина».
REUTERS
Об этом Обама заявил в интервью телеканалу CBS.
«Когда я вступил в должность президента, Украиной руководил коррумпированный правитель, который был марионеткой Путина», - заявил он.
Кроме того, Обама расценил военные действия России в Сирии как признак слабости.
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По словам Обамы, Россия была вынуждена подпирать собой балансирующий на грани режим сирийского президента Башара Асада, который является единственным союзником РФ в регионе.
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