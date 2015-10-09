Обама расценил военные действия России в Сирии как признак слабости

Об этом сказал президент США Барак Обама в интервью CBS, полная версия которого выйдет 11 октября, пишет Европейская правда.

"Я должен сказать, что если вы думаете, что разрушение собственной экономики и необходимость посылать войска, чтобы поддержать своего единственного союзника – это лидерство, тогда у нас разные определения лидерства", - сказал Обама на ремарку ведущего о том, что Путин пытается конкурировать с президентом США.

По словам Обамы, Россия была вынуждена подпирать собой балансирующий на грани режим сирийского президента Башара Асада, который является единственным союзником РФ в регионе.

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Как известно, 7 октября армия Асада совместно с российской авиацией начала первую большую скоординированную атаку с тех пор, как Москва начала наносить авиаудары в Сирии на прошлой неделе.

В НАТО заявили, что Россия создала в Сирии сухопутное подразделение в размере батальона, который обладает ракетной артиллерией и современными танками, способными не только к защите военных баз.

Россия начала свою военную операцию в Сирии 30 сентября по нанесению ударов по целям ИГИЛ. В то же время немало ударов пришлось на контролируемые сирийской оппозицией районы.