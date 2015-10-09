Скандальный луганский сепаратист оказался владельцем трех квартир в Киеве

Соответствующие данные опубликовал в своем Facebook журналист Сергей Иванов.

"Ну а пока большая часть из тех самых 1,5 млн. донбасских беженцев, о которых говорил Президент Порошенко, живет как получится и где придется, человек, который фактически руководил захватом Луганской ОГА и водружением над ней аквафреша, оказывается, имеет в Киеве 3 (три) квартиры", - написал он.

Согласно опубликованным данным, квартиры Клинчаева расположены на просп. Победы 7б/37, на ул. Большой Китаевской, 61а/28 и на ул. Киквидзе, 13а/17.

"Что характерно, недвижимостью в Киеве Клинчаев обзаводился по мере того, как строил русский мир в Луганске, с 2010-го. Интересно, наложен ли арест на эти квартиры? Если нет, то почему?", - задается вопросом журналист.

Напомним, до конфликта на Донбассе Клинчаев был депутатом Луганского облсовета от Партии регионов, впоследствии стал активным участником сепаратистского движения в Луганске.

В июле 2014 года он не постеснялся появиться на Майдане и устроить там очередной скандал.

Позднее сепаратист был замечен спокойно отдыхающим на киевском пляже в женской компании.