Луганский сепаратист Клинчаев отдыхает на берегу Днепра в Киеве (фото)

Депутат Луганского областного совета Арсен Клинчаев, который принимал участие в сепаратистских митингах, отдыхает на берегу Днепра в Киеве.

Об этом сообщил журналист Евгений Спирин на своей странице в Facebook.

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"А у меня в городе (Луганск - прим. Ред.) вешал российские флаги, выбивал стекла и захватывал здания. Нежится теперь на солнышке, пока парням в АТО ноги отрывает", - написал он.

По фотографиям видно, что депутат жарит шашлыки и пьет дорогой алкоголь в женской компании. Также на ноге заметен электронный браслет, который используется милицией для контроля за перемещениями.