Луганский сепаратист Клинчаев отдыхает на берегу Днепра в Киеве (фото)
15:24, 04 августа 2014Политика
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Арсена Клинчаева, который принимал участие в митингах сепаратистов в Луганске, теперь находится в Киеве.
Депутат Клинчаев отдыхает в Киеве (слева) и участвует в митинге сепаратистов в Луганске (справа) / Eugeny Spirin
Депутат Луганского областного совета Арсен Клинчаев, который принимал участие в сепаратистских митингах, отдыхает на берегу Днепра в Киеве.
Об этом сообщил журналист Евгений Спирин на своей странице в Facebook.
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"А у меня в городе (Луганск - прим. Ред.) вешал российские флаги, выбивал стекла и захватывал здания. Нежится теперь на солнышке, пока парням в АТО ноги отрывает", - написал он.
По фотографиям видно, что депутат жарит шашлыки и пьет дорогой алкоголь в женской компании. Также на ноге заметен электронный браслет, который используется милицией для контроля за перемещениями.
Допис by Eugeny Spirin.
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