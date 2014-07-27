Луганского сепаратиста Клинчаева видели на Майдане

Видеозаписи появились сегодня. Точная дата съемки неизвестна, однако судя по погоде, ее сделали по крайней мере летом.

На видео Клинчаев конфликтует с представителями Майдана, которые обвиняют его в сепаратизме, получении денег от депутата Ефремова, в том, что Клинчаев срывал флаг Украины.

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