Луганского сепаратиста Клинчаева видели на Майдане
01:18, 27 июля 2014Политика
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В интернете 26 июля появились записи видео, на которых один из лидеров луганских сепаратистов Арсен Клинчаев ходит по Майдану.
Арсена Клінчаєва видели на Майдане
Видеозаписи появились сегодня. Точная дата съемки неизвестна, однако судя по погоде, ее сделали по крайней мере летом.
На видео Клинчаев конфликтует с представителями Майдана, которые обвиняют его в сепаратизме, получении денег от депутата Ефремова, в том, что Клинчаев срывал флаг Украины.
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