Луганский регионал поприветсвовал гибель людей на Грушевского

Об этом он заявил в Луганске во время акции памяти погибших, сообщает корреспондент "Радио Свобода".

Акция проходила возле памятника Тарасу Шевченко в центре Луганска. Митинг проводили местные представители оппозиционных партий. Свою акцию устроили и активисты общественного сектора луганского Евромайдана. Они в знак траура повязали черные и сине-желтые ленты по периметру всей площади.

При этом присутствующий там Арсен Клинчаев, по словам активистов, ходил среди людей и улыбался.

Толпа с криками "Банду геть" вытолкал депутата за пределы площади. Своим оппонентам Клинчаев отвечал матом. Его сдерживала милиция.

В течении спора регионал заявил о погибших: "Эти люди пошли против власти. Никто не имеет права применять физическую силу против милиционеров. Они их то палками, то камнями, то еще чем-то. Милиция имеет право защищать свою жизнь. Поэтому я считаю правильным, что эти четыре человека погибли".

"Мало того, я считаю, что нужно еще строже. Эти две тысячи нужно арестовать и посадить. Завтра соберу депутатов и попрошу сделать еще более суровые законы относительно этих двух тысяч человек", - сказал Арсен Клинчаев.

Столкновения между силовиками и митингующими в Киеве привели уже к гибели 5 активистов.