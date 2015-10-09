Порошенко и Назарбаев подписали План действий Украина-Казахстан на три года

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, документ подписан по итогам переговоров, состоявшихся в ходе официального визита президента Украины в Казахстан.

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В ходе переговоров главы двух государств детально обсудили ключевые вопросы украинско-казахстанских отношений, обменялись мнениями по актуальным проблемам региональной и международной повестки дня.

Президенты Украины и Казахстана выразили готовность к дальнейшему углублению украинско-казахстанских отношений в политической, торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах на основе дружбы и взаимоуважения.

Главы государств подтвердили приверженность Украины и Казахстана фундаментальным принципам международного права, уважения суверенитета и территориальной целостности государств, зафиксированным в основополагающих документах ООН, ОБСЕ.

В этой связи главы государств отметили единую позицию относительно необходимости реализации в полном объеме Минских договоренностей 2014-2015 годов и приветствовали направленные на это итоги встречи «нормандской четверки» 2 октября в Париже.

Лидеры двух стран подчеркнули необходимость углубления взаимодействия в интересах обеспечения мира и безопасности в рамках универсальных и региональных организаций, дальнейшей консолидации международных усилий в борьбе с международным терроризмом, организованной преступностью и незаконным оборотом наркотических средств.

Главы государств подтвердили готовность к расширению сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

Президенты подчеркнули, что значительная активизация торгово-экономического сотрудничества является одним из главных заданий двусторонних отношений. Подтверждено, что приоритетными для развития взаимовыгодного сотрудничества являются такие отрасли, как топливно-энергетическая, сельскохозяйственная, энергетическое, транспортное, горно-шахтное, агропромышленное машиностроение, создание инфраструктурных объектов, авиационная, космическая и другие сферы.

В этом контексте дана высокая оценка итогам 12-го заседания совместной Межгосударственной украинско-казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству, которое состоялось 16 июля 2015 года в Киеве.

Определено, что основным направлением двустороннего сотрудничества станет организация на территории Казахстана совместных предприятий по производству нефтегазового оборудования, железнодорожной продукции, коммунальной, дорожно-строительной и подъемно-транспортной техники, горно-шахтного оборудования. Украинская сторона окажет технологическое содействие в строительстве на территории Казахстана комбикормовых заводов, элеваторных и зерноочистительных комплексов, молочно-товарных ферм, отметили в пресс-службе.

Президенты приветствовали проведение в рамках визита украинско-казахстанского бизнес-форума и отметили важность налаживания кооперационных связей между предприятиями и компаниями обеих стран, в том числе в рамках расширения межрегионального сотрудничества, а также взаимодействия в многосторонних форматах.

Кроме того, лидеры обеих стран отметили важность и актуальность тематики Международной выставки ЭКСПО-2017 – «Энергия будущего», что должно способствовать взаимному обогащению технологий в сферах энергопроизводства и энергосбережения.

Обсуждая перспективы взаимной торговли, стороны отметили, что присоединение Казахстана к ВТО создает благоприятные предпосылки для увеличения двустороннего товарооборота.

Президент Казахстана поддержал инициативу Украины о присоединении к диалоговому Форуму «Азия-Европа» (ASEM). Отмечено, что этот шаг придаст новый импульс сотрудничеству между Европой и Азией, будет способствовать устойчивому развитию всех участников форума и поддержанию стабильности в мире.

В пресс-службе также проинформировали, что Порошенко пригласил президента Казахстана Назарбаева посетить Украину с визитом в удобное для него время. Приглашение было с благодарностью принято.