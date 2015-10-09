Порошенко и Назарбаев обсудили расширение сотрудничества Украины и Казахстана

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, об этом шла речь во время их встречи в Астане, состоявшейся в формате «с глазу на глаз».

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Петр Порошенко отметил, что Украина заинтересована в развитии всестороннего сотрудничества с Казахстаном - в торгово-экономической, энергетической, гуманитарной и других сферах. Главы государства отметил значительный потенциал двустороннего сотрудничества, особенно - в сферах энергетики, космоса, машиностроении, культурных связях. Президент выразил надежду, что сегодня будет обсужден план действий на ближайшие годы.

Также Петр Порошенко поблагодарил Нурсултана Назарбаева за четкую, жесткую позицию Казахстана по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины на международной арене. «Ценю ваши усилия по поддержке становления мира в Украине. Знаю, что для вас это очень важный вопрос. Ценю вашу позицию», - сказал глава государства.

Петр Порошенко также поблагодарил за приглашение посетить с визитом Казахстан, который на протяжении многих лет является для Украины надежным партнером. «Наши страны связывают торгово-экономические, социальные и другие связи. Мы благодарны, что украинцы чувствуют себя в Казахстане как дома», - подчеркнул президент.

Кроме того, Петр Порошенко поздравил Нурсултана Назарбаева с государственным праздником - 550-й годовщиной создания Казахского ханства. «Это очень важный праздник, символ казахской государственности и исторических корней вашего государства», - отметил президент.

Переговоры продолжились в расширенном составе, сообщили в пресс-службе.