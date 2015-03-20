Назарбаев: Казахстан заинтересован в территориальной целостности Украины

Подводя итоги трехсторонней встречи с президентами России и Беларуси в Акорде, Назарбаев сообщил, что стороны не могли обойти вопрос урегулирования конфликта на Востоке Украины, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Он отметил, что Казахстан смотрит на эту проблему реалистично, и заявил, что выйти из сложившейся ситуации Украина может только дипломатическим путем.

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"Важно, чтобы любые принимаемые решения базировались на фундаментальных принципах международного права. Мы заинтересованы в том, чтобы Украина оставалась стабильным, независимым, территориально целостным государством. Казахстан поддерживает минские соглашения, и выполнение всеми сторонами этих соглашений очень важно, и мы наблюдаем, как это будет происходить", - сказал Назарбаев.

Прокомментировал украинский вопрос и президент России. "Хотел бы отметить активное участие Нурсултана Абишевича (Назарбаева) и Александра Григорьевича (Лукашенко - Прим. автора) по содействию в урегулировании данной проблемы. Благодаря достигнутым в Минске соглашениям, появилась реальная возможность для поэтапной деэскалации вооруженного конфликта. Очень рассчитываем на то, что власти в Киеве будут полностью исполнять достигнутые в Минске договоренности", - заявил Путин.