Переговоры в "нормандском формате" дали надежду на соблюдение режима прекращения огня - Меркель
17:28, 07 октября 2015Политика
450
Канцлер Германии Ангела Меркель выразила уверенность, что недавние переговоры в "нормандском формате" «дали надежду» на соблюдение режима прекращения огня на Востоке Украины.
REUTERS
Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, об этом Меркель сказала в среду, выступая в Европейском парламенте в рамках пленарного заседания.
«Мы работаем, чтобы разрешить этот конфликт. Мы используем "нормандский формат", и в прошлую пятницу мы провели переговоры в Париже, и они дали нам надежду на то, что, по крайней мере, режим прекращения огня может быть поддержан, и выборы в Донецком и Луганском регионе могут быть проведены», - отметила канцлер Германии.
Читайте такжеДоговоренности "нормандской четверки" не являются окончанием российской агрессии - Климкин
Меркель подчеркнула, что в случае Украины страны ЕС «смогли действовать вместе, вместе применили санкции».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter