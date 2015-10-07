Переговоры в "нормандском формате" дали надежду на соблюдение режима прекращения огня - Меркель

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, об этом Меркель сказала в среду, выступая в Европейском парламенте в рамках пленарного заседания.

«Мы работаем, чтобы разрешить этот конфликт. Мы используем "нормандский формат", и в прошлую пятницу мы провели переговоры в Париже, и они дали нам надежду на то, что, по крайней мере, режим прекращения огня может быть поддержан, и выборы в Донецком и Луганском регионе могут быть проведены», - отметила канцлер Германии.

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Меркель подчеркнула, что в случае Украины страны ЕС «смогли действовать вместе, вместе применили санкции».