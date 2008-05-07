Ехануров до сих пор не знает, что именно произошло с российской ракетой в Крыму

Российская ракета, которая была найдена на побережье Крыма, не несла угрозы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ.

«Угрозы никакой не было, в этом плане угроз никаких нет», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Он отметил, что до сих пор неизвестно, что именно происходило, и сейчас идет расследование этого инцидента.

«Я думаю, что мы в нормальной обстановке разберемся – МИД работает, и мы с коллегами с Черноморского флота РФ разбираемся», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Министр отметил, что российские моряки «дали ляп», а позже СМИ раздули этот инцидент.

Он также сказал, что проблемы с выполнением соглашения об условиях пребывания ЧФ РФ на территории Украины были в 90-е годы, но в последнее время все действия были всегда согласованы и стороны договаривались по всем параметрам.

Он также отметил, что в целом доволен уровнем сотрудничества с Министерством обороны РФ.

Отвечая на вопрос, были ли начаты какие-то процедуры по выводу российского флота, он отметил: «Нет, конечно - до 2017 года еще далеко».

Как сообщалось, украинские СМИ 5 мая сообщили, что якобы в конце апреля в районе села Приветное между Алуштой и Судаком в Крыму была найдена «российская ракета, предназначенная для поражения надводных и воздушных целей».

5 мая Министерство иностранных дел Украины вручило ноту протеста российской стороне по поводу действий Черноморского флота РФ в связи с испытанием авиационной противолодочной ракеты на территории Украины.

Руководитель пресс-службы МИД Василий КИРИЛИЧ отметил, что испытание этой ракеты было осуществлено 15 апреля, что противоречит соглашению от 1997 года о статусе и условиях пребывания ЧФ РФ на территории Украины. «Украина отметила недопустимость нарушений, определенных в базовых соглашениях об условиях пребывания ЧФ РФ на территории Украины, и потребовала предоставить разъяснения», - сказал он.

В то же время Черноморский флот Российской Федерации опроверг информацию о потере им боевой ракеты в Крыму.

По словам начальника Службы информации и общественных связей ЧФ - капитана 1-го ранга Андрея КРЫЛОВА, 26 апреля пешим отрядом пограничной службы Украины на крымском побережье в районе села Приветное «было найдено изделие (макет), которое принадлежит Черноморскому флоту».

«Во время осмотра установлено, «что изделие не является боевым и не составляет угрозы для людей и окружающей среды», - отметил А.КРЫЛОВ.