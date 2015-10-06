Более 500 коррупционеров привлечены к ответственности за последние два месяца - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко сегодня на заседании Антикоррупционной совета.

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"Громкие коррупционные скандалы и разоблачения, скандальные задержания случаются у нас сейчас почти каждый день. Это подтверждает наличие политической воли решительно бороться с коррупцией. За последние два месяца привлечены к уголовной ответственности более 500 человек. Лидерами являются Киев, Днепропетровская область, Одесская, Закарпатская, Харьковская, Львовская и Донецкая. 492 человека осуждены, в том числе и приговорены к лишению свободы ", - сказал Порошенко.

Он считает, что такая статистика демонстрирует эффективность работы "еще старых структур прокуратуры, СБУ, Министерства внутренних дел".