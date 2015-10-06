Порошенко подчеркивает необходимость обновления образовательных стандартов и учебных программ

Об этом он заявил во время обсуждения вопроса о реформах в образовании на очередном, 12-ом заседании Национального совета реформ, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Качественное образование должно быть доступным для всех украинцев, где бы они ни проживали, горном селе или большом городе. Начальная же школа должна быть везде, даже в самых малых населенных пунктах», - отметил Порошенко.

Президент подчеркнул необходимость обновления содержания образования, приведения его к потребностям человека, общества и государства, отметив важность обновления образовательных стандартов, учебных программ, назвав «очень актуальным» вопрос обновления учебников.

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Также глава государства акцентировал внимание на важности синхронизации системы образования с потребностями рынка труда: «Мы не можем штамповать экономистов и юристов, а потом, когда нам нужны для развития производства инженеры, химики, биологи, мы имеем высокий дефицит квалифицированных кадров».

Президент назвал не менее важным вопрос реформирования профессионального образования, внедрения в учебный процесс будущих рабочих новейших технологий и материалов. Глава государства призвал уделить особое внимание проекту закона «О профессиональном образовании».

Президент отметил, что современный мир требует появления новых концепций: образование в течение жизни, финансовая грамотность, курс которой уже вводится в украинских школах, цифровая грамотность.

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Отдельно президент выделил проект развития преподавания английского языка. «Представители англоязычных стран готовы предоставить нам практическую, теоретическую, финансовую и другие формы помощи для того, чтобы мы немедленно кардинально изменили отношение и учеников, и учителей к английскому языку, который уже перестал быть языком Соединенных Штатов Америки и Великобритании, а стал языком международного общения, открывающим новые возможности для каждого выпускника», – подчеркнул президент.

«Но наряду с этими амбициозным задачам нам, стыдно сказать, еще есть над чем работать в решении архаичных проблем, далеких от современных технологий. Разве у нас не осталось школ, где дети «до ветра» ходят в уличные скворечники? Разве мы полностью решили проблему школьных автобусов? Нельзя заниматься оптимизацией сети малокомплектных школ, не решив вопрос подвоза детей в комфортных условиях до более мощных учебных заведений, расположенных в других населенных пунктах», – сказал глава государства.