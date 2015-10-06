СБУ создала объединенный центр по освобождению пленных и поиску пропавших без вести

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ.

Отмечается, что Центр призван вести учет военнослужащих и гражданских лиц, которые были захвачены террористами или пропали без вести, координировать их поиск, вести переговоры и обеспечивать освобождение.

Служба безопасности приглашает к работе центра уполномоченных представителей других министерств и ведомств, а также общественные, волонтерские и благотворительные организации.

Читайте такжеПАСЕ призывает Россию и боевиков освободить всех пленных

С целью налаживания связи с гражданами и СМИ при центре создается call-центр и отдельное пресс-подразделение.

За информацией о своих родных, пропавших без вести, родственники смогут обратиться как по почте, электронным письмом, так и лично, посетив центр по адресу: г. Киев, ул. Ирининская, 4.