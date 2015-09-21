За время АТО на Донбассе 271 военный пропал без вести, 76 попали в плен
14:41, 21 сентября 2015Война
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76 солдат, сержантов и офицеров находятся в плену.
Иллюстративная фотография / Facebook
С начала проведения Антитеррористической операции на востоке Украины пропал без вести 271 военнослужащий Вооруженных сил Украины.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил начальник Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ Игорь Воронченко.
«Пропавших без вести на учете 271 человек. 76 солдат, сержантов и офицеров находятся в плену», - сказал он.
76 украинских военнослужащих до сих пор находятся в плену боевиков
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