За время АТО на Донбассе 271 военный пропал без вести, 76 попали в плен

С начала проведения Антитеррористической операции на востоке Украины пропал без вести 271 военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Читайте такжеПорошенко немедленно объявит мобилизацию в случае обострения ситуации на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил начальник Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ Игорь Воронченко.

«Пропавших без вести на учете 271 человек. 76 солдат, сержантов и офицеров находятся в плену», - сказал он.