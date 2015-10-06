Суд объявил обвинения Кернесу и его охранникам в пытках и похищении активистов

Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу и его охранникам объявили обвинения, передает "5 канал".

Всем троим вменяют похищения, пытки и угрозы убийства активистов харьковского Евромайдана.

Читайте такжеСуд над Кернесом снова перенесли: в помещении отключился свет

Обвинительный акт представители прокуратуры читали больше часа. Перед тем адвокаты подсудимых озвучили ряд ходатайств, в частности, требовали привлечь к процессу министра внутренних дел. Ни одного фигуранта в деле судьям так и не удалось услышать. Следующее заседание должно состояться 19 октября.

"Я не считаю, что мы сделаем что-то противозаконное, если министр внутренних дел предоставит объяснения в суде как свидетель о том, что я действительно совершил какое-то преступление. Если ему это известно – пусть скажет", - прокомментировал обвинения Кернес.