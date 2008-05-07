Турчинов подозревает пять губернаторов в саботаже

Кабинет Министров намерен заслушать отчеты председателей областных государственных администраций, работа которых вызывает вопросы у правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге журналистам сообщил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

В частности, он сообщил, что на следующем заседании Кабинета Министров планируется заслушать доклады губернаторов пяти областей, в которых наихудшая ситуация с погашением задолженности по зарплате и наблюдается самый большой рост цен.

А.ТУРЧИНОВ сообщил, что рост цен особо беспокоит правительство. В этой связи Госрезерв по поручению Кабмина проводит товарные интервенции. В частности, это касается муки, сахара и мяса. В то же время А.ТУРЧИНОВ отметил, что ресурсы Госрезерва, запланированные для реализации, в областях используются на 10-20%.

“Фактически можно сказать, что некоторые регионы демонстрируют, что им не нужно ни дешевой муки, ни дешевого сахара и мяса. Мы рассматриваем этот вопрос или как неспособность работать руководителей обладминистраций, или как неприкрытый саботаж. Именно поэтому будут вызываться руководители (ОГА – УНИАН)”, - пояснил А.ТУРЧИНОВ.

Он подчеркнул, что правительство также удивляют заявления Секретариата Президента, “что они будут запрещать приезжать на заседания Кабинета Министров главам администраций”. “Это, безусловно, нарушение и конституционных требований, и полномочий правительства. В то же время, когда в регионах не улучшается ситуация, и мы не видим у руководителей областей желания ее улучшать, то в отношении этих глав администраций Кабмин будет вносить предложение Президенту на увольнение”, - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, в заявлении заместителя главы Секретариата Президента Украины Романа БЕЗСМЕРТНОГО, распространенном 6 мая пресс-службой Президента Украины, говорится, что служебные командировки руководителей областных государственных администраций правительство должно согласовывать с Президентом.

Р.БЕЗСМЕРТНЫЙ напомнил чиновникам, что 11 февраля этого года Президент Украины подписал Указ об упорядочении служебных командировок руководителей местных госадминистраций с целью укрепить служебную и исполнительскую дисциплину чиновников. Согласно этому документу, все выезды глав Совета Министров АР Крым, ОГА, Киевской и Севастопольской ГГА за пределы подчиненных им территорий необходимо согласовывать с главой государства. Заместитель главы Секретариата предостерег местных руководителей от выездов в служебные командировки, не согласованных согласно президентскому указу. Р.БЕЗСМЕРТНЫЙ отметил неотвратимость дисциплинарного взыскания против нарушителей вплоть до освобождения с занимаемой должности. Р.БЕЗСМЕРТНЫЙ сообщил, что официальное письмо по этому вопросу послано премьер-министру Ю.ТИМОШЕНКО главой Секретариата Президента Виктором БАЛОГОЙ.