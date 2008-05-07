Рейтинг Блока Черновецкого почти сравнялся с рейтингом самого мэра - соцопрос

Рейтинг Блока Черновецкого почти сравнялся с рейтингом самого мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Как сообщил УНИАН эксперт общественной организации «Центр общественных исследований «Украинский меридиан» Сергей КУЗКА, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного среди киевлян с 29 апреля по 5 мая.

С.КУЗКА отметил, что рейтинг действующего мэра столицы Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО продолжает расти и сегодня составляет 39,1%.

По его словам, при неизменности лидера гонки, каковым остается Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, произошли изменения в расположении кандидатов, которые соревнуются за второе место в гонке за кресло Киевского городского председателя. В частности, Николай КАТЕРИНЧУК, который до этого занимал третье место, не только догнал, но и опередил Виталия КЛИЧКО. «Сегодня рейтинги этих двух кандидатов почти равны и колеблются в районе 14-15%. Хотя выход Николая КАТЕРИНЧУКА на второе место с 14,5% против 14,4% у КЛИЧКО свидетельствует о существовании достаточно стойкой тенденции к смене фаворитов во втором эшелоне кандидатов», - считает С.КУЗКА.

Он также заметил, что в последнее время рейтинг Блока Леонида Черновецкого приближается к рейтингу самого Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО. В частности, сегодня за блок действующего мэра готовы проголосовать 31,6% киевлян.

По данным исследования, аналогично мэрской гонке, на второе место среди партий и блоков, которые борются за места в Киевсовете, вышел Блок Катеринчука. «Хотя отрыв между Блоком Катеринчука и Блоком Кличко пока не является значительным – 9,4% против 9,2%, но, ввиду аналогичной ситуации с рейтингами этих политиков в мэрской гонке, сегодня можно говорить о перетекании электората Виталия КЛИЧКО и симпатиков его блока к Николаю КАТЕРИНЧУКУ и его политической силе», - отметил С.КУЗКА.

В последние недели также четко наметилась тенденция к уменьшению рейтинга Блока Юлии ТИМОШЕНКО. Сегодня за эту политическую силу намерены проголосовать лишь 8,3% киевлян.

В опросе по методу прямого интервью приняли участие 1500 киевлян. Погрешность составляет не более 2,3%.