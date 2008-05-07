Черновецкий открывает Музей партизанской славы
07:24, 07 мая 2008Политика
820 0
Выезд со двора Киевской администрации
В среду, 7 мая, в 15:30 Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ откроет после реконструкции парк Партизанской славы и Музей партизанской славы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, мероприятие состоится по адресу: ул. Славогородска, Парк культуры и отдыха «Партизанская слава».
Выезд со двора КГГА в 14:00.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter