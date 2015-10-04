Порошенко заверил, что Путин пообещал не способствовать проведению "фейковых выборов" на Донбассе
Президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал не способствовать проведению «фейковых выборов» на Донбассе.
Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко в интервью ряду телеканалов, которое транслировал телеканал «Украина».
Он отметил: «Путин пообещал приложить все усилия и проинформировать нас не позднее вторника о том, что это решение будет принято, а не будет принято, то будет ответственность».
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Порошенко подчеркнул, что выборы должны состояться в соответствии с украинским законодательством. По его словам, на Донбассе должны быть выборы признаны международными наблюдателями, то будут "выбраны те, с кем мы должны восстанавливать страну", "мы не принесем туда своих каких-то ребят из Галичины или мз Закарпатья. Там много проукраинских людей, мы должны защитить их, а тем 1,5 миллионам, кто уехал, мы должны дать возможность вернуться на Донбасс и обеспечить их безопасность", - сказал Порошенко.