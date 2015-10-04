Порошенко заверил, что Путин пообещал не способствовать проведению "фейковых выборов" на Донбассе

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко в интервью ряду телеканалов, которое транслировал телеканал «Украина».

Он отметил: «Путин пообещал приложить все усилия и проинформировать нас не позднее вторника о том, что это решение будет принято, а не будет принято, то будет ответственность».

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Порошенко подчеркнул, что выборы должны состояться в соответствии с украинским законодательством. По его словам, на Донбассе должны быть выборы признаны международными наблюдателями, то будут "выбраны те, с кем мы должны восстанавливать страну", "мы не принесем туда своих каких-то ребят из Галичины или мз Закарпатья. Там много проукраинских людей, мы должны защитить их, а тем 1,5 миллионам, кто уехал, мы должны дать возможность вернуться на Донбасс и обеспечить их безопасность", - сказал Порошенко.