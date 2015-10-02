Теперь есть не только минские, но и парижские гарантии - Меркель

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в Париже, передает "112 Украина".

"Конечно, еще нет полной 100-процентной реализации всех пунктов минских договоренностей. И хотя нам не удалось добиться полной реализации, мы делаем новые шаги. Обе стороны делают шаги навстречу", - заявила она.

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При этом Меркель уточнила, что "теперь есть не только минские гарантии, но и так называемые "парижские гарантии", потому что договоренности будут выполняться".

Напомним, сегодня состоялась в Париже встреча "нормандской четверки", в которой приняли участие главы Украины, ФРГ, Франции и России.