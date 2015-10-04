Вывод иностранных войск должен пройти без привязки к выборам - президент

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко в интервью ряду телеканалов, которое транслировал телеканал «Украина».

Порошенко подчеркнул, что никаких изменений в Минских договоренностях не может быть.

Он подчеркнул, что в Париже договорились, что «кардинально увеличиваются возможности ОБСЕ», в частности, увеличивается их штат, увеличиваются территории, где они будут иметь беспрепятственный доступ. То есть они на всей оккупированной территории должны иметь мандат проверки. Порошенко отметил, что ОБСЕ должна иметь беспрепятственный доступ к участку границы, который не контролируется Украиной. По его словам, вывод иностранных войск должен пройти сейчас без всякой привязки к выборам.

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Порошенко также добавил, что была угроза проведения незаконных нелегитимных выборов в местные органы власти 18 октября и 1 ноября, то были бы уничтожены все договоренности.

По его словам, если Россия не начнет выполнять эти договоренности, то к ней будут применены санкции.