Минские договоренности не касаются Крыма - Кабмин

Минские договоренности вообще никак не касаются Крыма, ведь по этой оккупированной территории вообще ничего обсуждать.

Об этом сообщает министерство информационной политики Украины на своей странице в Facebook.

Таким образом в ведомстве прокомментировали слова канцлера Германии Ангелы Меркель о "восстановлении Украина суверенитета, но без Крыма".

"Минские договоренности вообще никак не касаются Крыма, потому что к нему вообще нечего обсуждать. Аннексия Крыма является грубейшим нарушением международного права и устава ООН и, в отличие от российской агрессии на Донбассе, Россия аннексировала эту территорию, а Путин признал, что это была спецоперация российских войск. Так что никакого торга о "самоопределении" не может быть, потому что сначала была военная оккупация регулярными частями армии РФ, а уже потом так называемый "референдум" (русские в Крыму вообще не имеют права на "самоопределение", поскольку это положение ООН касается только коренных народов, не имеющих своей страны) ", - говорится в сообщении.

Согласно уставу ООН, агрессия не может быть оправдана никакими соображениями любого характера: политического, экономического, военного или иного, и является преступлением против мира. "Никакие территориальные или иные достижения, приобретенные в результате агрессии, никогда не могут быть признаны или легализованы", - отмечают в ведомстве.

"Переговоров Запада с Российской Федерацией по Крыму не может быть, поскольку они бы стали нарушением устава ООН. Есть только одно требование - освободить оккупированную территорию", - добавили в министерстве.

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