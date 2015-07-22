Путин планировал сделать из Крыма Гонконг, аннексия стала импровизацией - российский аналитик

Аннексия Крыма была импровизацией, изначально у России и ее президента Владимира Путина был план установить контроль над полуостровом с формальным сохранением его под властью Украины. Кроме того, России не нужен сухопутный коридор в Крым.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр.

"С Крымом была импровизация. Технически занятие полуострова было подготовлено, а вот политическое решение о формальной аннексии стало импровизацией. Насколько можно судить, насколько мне говорили люди, хорошо знакомые с ситуацией, готовился такой вариант, который в Москве называют "гонконгским". То есть одна страна — две системы. Крым де-факто становится российским протекторатом, но де-юре остается частью Украины. Без аннексии", - говорит он.

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Фельгенгауэр утверждает, что если бы Крым сохранили по примеру Абхазии, под российским протекторатом, с российскими войсками, то это было бы намного более приемлемо для Запада.

"Но Путин решил так. Крым очень важен. У него очень большое военно-стратегическое значение, в отличии от Донбасса, у которого никакого военно-стратегического значения практически нет", - уверен эксперт.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». Россия поставляет террористам новейшее вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.