Нормандский формат договорился об отводе легкого вооружения на Донбассе "с началом завтрашних суток"

Об этом он заявил в пятницу в Париже после завершения переговоров в Нормандском формате, которые прошли с участием президентов Украины, России и Франции Петра Порошенко, Владимира Путина, Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель, передает собственный корреспондент УНИАН.

По его словам, переговоры были посвящены имплементации Минских соглашений, которое рассматривалось в "четырех измерениях".

Первым измерением он назвал безопасность. "Мы хотели иметь гарантии, что отвод легкого вооружения, который был не так давно согласован, мог бы начаться с началом завтрашних суток, и чтобы по тяжелому калибру начался такой же процесс", - сказал Олланд.

Читайте такжеПровозглашенные "ЛНР" и "ДНР" выборы проведут согласно украинских законов, а дату перенесут - Олланд

Другим аспектом он назвал безопасный и свободный доступ Специальной мониторинговой миссии "ко всей территории Украины". Также начнутся мероприятия по разминированию, а беспилотники продолжат свои полеты, добавил Олланд.

Читайте такжеО чем говорили Путин и Олланд на переговорах во Франции

"Сегодня мы могли пойти на дальнейшие шаги, чтобы не было жертв драматического конфликта", - подчеркнул президент Франции.