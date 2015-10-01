Порошенко, Меркель и Олланд согласовали позиции накануне встречи в Париже

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы украинского государства, об этом шла речь во время телефонного разговора Порошенко с Меркель и Олландом.

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Собеседники также приветствовали подписание соглашения об отводе танков, артиллерии калибра менее 100 миллиметров и минометов калибра до 120 миллиметров, говорится в сообщении.