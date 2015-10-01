Порошенко, Меркель и Олланд согласовали позиции накануне встречи в Париже
19:32, 01 октября 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд скоординировали позиции накануне встречи в «нормандском формате», которая состоится 2 октября в Париже.
Встреча в "нормандском формате" состоится 2 октября / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы украинского государства, об этом шла речь во время телефонного разговора Порошенко с Меркель и Олландом.
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Собеседники также приветствовали подписание соглашения об отводе танков, артиллерии калибра менее 100 миллиметров и минометов калибра до 120 миллиметров, говорится в сообщении.
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