Соглашение об отводе вооружений приближает конец войны на Донбассе - АП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

«Мы хотим, чтобы война (на Донбассе - УНИАН) скорее завершилась, и прилагаем все усилия к этому. Для этого мы предприняли немало усилий как на государственном уровне, так и на уровне волонтеров, добровольцев», - отметил спикер.

«То, что было подписано в Минске, документ, который является приложением к Комплексу мер по реализации Минских договоренностей, - это еще один важный шаг, который действительно приближает нас к концу этой войны. Речь идет об отводе вооружений калибра менее 100 мм, а также бронетехники», - добавил Лысенко.

«Это означает, что они будут отведены на расстояние 15 км от линии соприкосновения. Это должно происходить под пристальным мониторингом миссии ОБСЕ», - отметил представитель АП по вопросам АТО.

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«Мы надеемся, что провокации (боевиков против сил АТО - УНИАН) является несистемными, они должны завершиться и не повторяться. В крайнем случае, международная миссия должна сделать все, чтобы они (провокации - УНИАН) больше не повторялись», - отметил Лысенко, при этом подчеркнув, что украинская сторона строго соблюдает выполнения Минских договоренностей.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе подписала соглашение об отводе вооружения калибра менее 100 мм.