Семенюк пытается отвадить инвесторов от затеи конкурента

Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО предостерегает потенциальных инвесторов от участия в возобновленном конкурсе по Одесскому припортовому заводу. Об этом она сегодня сообщила журналистам.

«В такой ситуации приход инвесторов на предприятие является небезопасным, поскольку решение будет оспорено в судебном порядке», - сказала В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО. «К тому же, я не уверена относительно гарантий возвращения залоговых взносов», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-служба Фонда госимущества Украины распространила информацию о том, что Фонд вернул ООО “Азот-Сервис” (Российская Федерация) гарантийный взнос, перечисленный компанией для участия в конкурсе по продаже пакета акций ОАО “Одесский припортовый завод”.

В то же время, представленный премьер-министром Украины как и.о. председателя ФГИУ Андрей ПОРТНОВ заявил, что В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО не может вернуть залог, поскольку Государственное казначейство заблокировало все валютные и гривневые счета Фонда государственного имущества Украины и открыло их на и.о. председателя ФГИУ.

Справка УНИАН. 15 апреля Президент В.ЮЩЕНКО своим указом остановил распоряжение Кабмина от 11 февраля 2008 года об утверждении условий конкурса по продаже 99,52% пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод».

25 апреля представленный премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО коллективу ФГИУ как и.о. председателя Фонда А.ПОРТНОВ сообщил, что Окружной административный суд города Киева 24 апреля принял решение об остановке приказов В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО о приостановке приватизации Одесского припортового завода. После чего А.ПОРТНОВ заявил о том, что подписал приказ о возобновлении конкурса по продаже ОПЗ.