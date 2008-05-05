Винский похвастал третью трассы Киев-Варшава

В 2008 году будет построен участок автодороги Киев-Варшава – до конца Житомирской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ.

«Мы сделали треть этой дороги. В этом году до конца Житомирской области закончим ее, и дальше останется Ровенская и Волынская области… До Евро-2012 мы эту дорогу сделаем дорогой второй категории», - заявил И.ВИНСКИЙ.

Он также сообщил, что к Евро-2012 планируется сдать и дорогу Киев-Львов-Чоп. Кроме того, до конца мая планируется подготовить проекты 8 новых автопереходов на украинско-польской границе.